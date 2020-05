Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by profilo Facebook)

Andrea Rinaldi (Foto by profilo Facebook)

Grave malore per il calciatore Andrea Rinaldi, è ricoverato a Varese Il 19enne Andrea Rinaldi colpito da malore è stato ricoverato a Varese: tesserato per l’Atalanta, è in prestito al Legnano e ha militato anche nelle formazioni giovanili del Monza.

Grave malore per il calciatore Andrea Rinaldi, che nella giornata di domenica 10 maggio è stato colpito da un aneurisma mentre si trovava a casa. Il 20enne è ricoverato all’ospedale di Varese, dove è stato trasportato: ne ha dato notizia l’Eco di Bergamo, la città dell’Atalanta, squadra nel cui vivaio è cresciuto e con cui è ancora tesserato: in questa stagione stava giocando - prima della sospensione dei campionati - in prestito al Legnano.

Centrocampista, ha in curriculum anche una esperienza nelle file del Monza prima dell’approdo nelle fila nerazzurre. Di Cermenate, è nato a Carate Brianza nel l’agosto del 2000.

