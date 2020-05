Besana in Brianza incidente lunedì 25 maggio 2020 auto contro muro via Rivabella - FOTO EDOARDO TERRANEO

Grave incidente a Besana in Brianza: auto contro un muro, due feriti Sono due le persone ferite, un uomo e una donna, in un grave incidente a Besana in Brianza nella mattina di lunedì 25 mattina. È successo poco prima delle 11 in via Rivabella, la provinciale. È atterrato anche l’elisoccorso.

L’auto è volata fuori dalla carreggiata, carambolando in un campo e finendo la sua corsa contro il muro di cinta di una abitazione. Sono due le persone ferite, un uomo e una donna, in un grave incidente a Besana in Brianza nella mattina di lunedì 25 mattina. È successo poco prima delle 11 in via Rivabella, la provinciale; l’auto viaggiava verso Renate.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto due ambulanze da Besana e Vimercate, l’elisoccorso, i vigili del fuoco di Lissone, Carate Brianza e Seregno, le forze dell’ordine.

Per estrarre l’uomo, un quarantenne, dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei pompieri; sia lui sia la donna di 30 anni nell’auto a quanto si è potuto apprendere sono rimasti sempre coscienti, ridimensionando un poco i timori iniziali per le loro condizioni.

Dopo i soccorsi sul luogo dell’incidente, entrambi sono stati trasportati in codice giallo: l’uomo in elisoccorso, la donna in ambulanza.

Il quarantenne è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano per una frattura scomposta, la donna al San Gerardo di Monza in condizioni meno gravi.

La strada è stata chiusa nel tratto tra l’incrocio con via Rossini e l’incrocio con via Pellico, si è creata una lunga fila di mezzi pesanti.

(* notizia aggiornata)

Besana in Brianza incidente lunedì 25 maggio 2020 auto contro muro via Rivabella - FOTO EDOARDO TERRANEO

Besana in Brianza incidente lunedì 25 maggio 2020 auto contro muro via Rivabella - FOTO EDOARDO TERRANEO





© RIPRODUZIONE RISERVATA