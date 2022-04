Glicemia, pressione e colesterolo: a Lissone autotest gratuiti alla LloydsFarmacia Iniziativa in occasione della Giornata mondiale della salute che si celebra ogni anno il 7 aprile. I test sono proposti in tre esercizi LloydsFarmacia della città, (in via Carducci, via Pacinotti e via Manara) per tutto il mese.

In occasione della Giornata mondiale della salute che si celebra ogni anno il 7 aprile, LloydsFarmacia dedica un intero mese alla prevenzione gratuita, per tutta la cittadinanza di Lissone. Glicemia, pressione e colesterolo sono gli autotest gratuiti accessibili su prenotazione, proposti in 3 LloydsFarmacia della città, per tutto il mese di aprile. È possibile accedere a questi autotest previa prenotazione da effettuare tramite App Lloyds, sezione Servizi, o contattando direttamente la farmacia di riferimento; le tre farmacie comunali Lloyds di Lissone aderenti all’iniziativa sono in via Carducci, via Pacinotti e via Manara.

“Con l’obiettivo di continuare a fornire servizi di prossimità utili alla cittadinanza prosegue la collaborazione con le farmacie comunali Lloyds” afferma Domenico Colnaghi, assessore alle società partecipate del Comune di Lissone “con estremo favore abbiamo accolto l’azione ideata e promossa da LloydsFarmacia a livello nazionale in occasione della Giornata mondiale della Salute, che verrà distribuita su ben 3 delle 4 farmacie “comunali” della città, a ribadire la stretta partnership fra società e Comune, che mirano sempre più a rafforzare la vicinanza ai cittadini e l’attenzione a concreti bisogni di salute e benessere”.

“Abbiamo deciso di celebrare la Giornata mondiale della Salute con un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza intera, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione” commenta Domenico Laporta, amministratore delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia “la prevenzione è sempre necessaria, ma lo è ancor di più dopo due anni in cui la pandemia ha reso meno facile l’accesso ai servizi e ai controlli di routine. Con questa iniziativa, noi di LloydsFarmacia abbiamo scelto di rinnovare la nostra visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno”.

