Gli studenti del liceo “Parini” di Seregno hanno reso omaggio a Dante Alighieri Sono stati gli studenti del liceo “Parini”, nel pomeriggio di sabato 9 ottobre a Seregno, a rendere omaggio al Sommo Poeta, Dante Alighieri.

Una trentina di studenti del liceo Parini di Seregno, nel pomeriggio di sanato 9 ottobre, ha animato un evento-performance, dalle 14 alle 18, con la lettura dei brani più importanti della cantita de “L’inferno” della Divina Commedia di Dante Alighieri, che si è svolto ai piedi del murales di piazza Risorgimento, in cui è raffigurato il Sommo Poeta. Ad aprire la serie di letture delle terzine che ha dato vita alla maratona è stato il sindaco Alberto Rossi, seguito dall’assessore alla Cultura Federica Perelli e a seguire studenti e docenti. Ha concluso l’apprezzata performance, seguita anche da diverse persone che si soffermavano ad ascoltare, il dirigente Gianni Trezzi, il quale nel presentare l’iniziativa ha detto: «Desideriamo celebrare il 700esimo anniversario della morte del padre della lingua italiana proponendo alla cittadinanza la lettura pubblica ad alta voce di una cantica della Divina Commedia, opera primaria del nostro idioma, figlia prediletta e finora capolavoro insuperato della letteratura italiana. L’ascolto anche solo di qualche terzina, magari colta al volo passeggiando, può consentire a tutti di percepire e gustare almeno un frammento del parto del genio fiorentino. Confido che ovunque dimori il suo spirito inquieto. Dante ne sarà felice». I

l primo cittadino nel rivolgersi ai presenti ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa e che in città ha già avuto momenti importanti nel ricordare l’anniversario dantesco. Anche l’assessore Perelli, si è detta molto contenta di questa iniziativa che fa onore a tutti, perché citando una frase del Sommo Poeta «fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza».

