Gli Stati generali dell’innovazione e della ricerca alla Villa reale di Monza Venerdì 10 settembre una mattinata dedicata da Regione Lombardia al mondo della ricerca e dell’innovazione per fare il punto su programmazione e investimenti per il futuro.

Una mattinata alla Villa reale di Monza per discutere di presente e futuro di ricerca e innovazione, con particolare attenzione alla Lombardia. Nella mattina di venerdì 10 settembre ra i temi sul tavolo ci sono gli esiti e i nuovi progetti finanziati con i fondi europei per il 2021-2027 e gli investimenti previsti nel territorio. Gli “Stati generali della ricerca” anche ricercatrici vincitrici di Erc (European research council) Grant, Valentina Bollati, Giulia Fulvia Mancini e Paola Saccomandi.

Nel corso dell’evento - segnala la Regione - sarà visibile e in azione per la prima volta l’auto a guida autonoma sviluppata all’interno del progetto Teinvein - Tecnologie innovative per i veicoli intelligenti, finanziato da Regione Lombardia tramite gli Accordi per la ricerca e l’innovazione. Saranno presenti anche il presidente lombardo Attilio Fontana, l’assessore regionale a ricerca e innovazione, Fabrizio Sala, e il ministro (monzese) all’università, Cristina Messa.

Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi dedicati a “L’innovazione e i suoi impatti: trasformare il progresso in sviluppo umano” (alle 11.30) con Paolo Benanti, professore straordinario, facoltà di teologia, Pontificia università gregoriana e Gianni Bocchieri, direttore generale istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione, Regione Lombardia. Nella seconda parte “Generazione di talenti. In dialogo con le ricercatrici vincitrici di Erc Grant”.

