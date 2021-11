Gli open day delle scuole dell’infanzia di Carate Brianza: giorni e orari Ecco gli open day organizzati dalle scuole dell’infanzia comunali e paritarie di Carate Brianza.

Sabato 27 e domenica 28 novembre sarà possibile partecipare agli open day delle due scuole dell’infanzia comunali caratesi di via Sciesa e di via Agazzi e delle tre scuole paritarie “Santa Maria”, “Don Luigi Primo Colombo” di Agliate e “Marchesa Ida Stanga Busca” di Costa Lambro. L’accesso alle strutture sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green pass muniti di mascherina. Per le due scuole comunali l’appuntamento è fissato per sabato 27 novembre, dalle ore 9.30 alle 12, previa prenotazione. Lo stesso giorno sono in programma anche gli open day della scuola “Santa Maria” (dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, senza appuntamento), e della scuola “Don Luigi Primo Colombo” di Agliate (dalle ore 10 alle 12, su appuntamento). Domenica 28 novembre sarà la volta della scuola “Marchesa Ida Stanga Busca” di Costa Lambro, con open day in programma dalle ore 09.30 alle 12 senza appuntamento. Sarà possibile visitare le scuole anche nei giorni successivi previo appuntamento telefonico o via mail.

