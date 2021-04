“Gli intravisti. Storie dagli ospedali psichiatrici giudiziari”: presentazione del libro a Carate Brianza Sarà presentato venerdì 9 aprile, a Carate Brianza, il libro di Jacopo Santambrogio dal titolo “Gli intravisti. Storie dagli ospedali psichiatrici giudiziari”.

Il libro del caratese Jacopo Santambrogio verrà presentato venerdì 9 aprile, in diretta Facebook sulla pagina della Fondazione De Gasperi. (ore 17.30-19). “Gli intravisti. Storie dagli ospedali psichiatrici giudiziari” è stato pubblicato nell’estate 2020 per Mimesis edizioni. L’evento online è dedicato al tema della cura e riabilitazione psichiatrica degli autori di reato, tema diventato ancor più caldo nel contesto pandemico. Il forum è promosso dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con la Fondazione Adele Bonolis Asfra. Santambrogio, laureato in Medicina e specializzato in Psichiatria, oggi dottorando in Neuroscienze all’Università di Milano-Bicocca, sarà introdotto da Lorenzo Malagola, Segretario generale della Fondazione De Gasperi e da Alessandro Pirola, Presidente della Fondazione Adele Bonolis Asfra. Interverranno lo scrittore Daniele Mencarelli, l’onorevole Beatrice Lorenzin, gli psichiatri Pietro Pellegrini e Massimo Clerici. Moderatore il giornalista Mattia Ferraresi, caporedattore di “Domani”.

