Gli incredibili 100 anni di Adelaide Strada: li festeggia suonando il pianoforte Adelaide Strada ha compiuto 100 anni: ospite di una Rsa di Besana in Brianza, la donna ha pensato bene di festeggiare il compleanno suonando il pianoforte.

Grande festa alla Residenza San Camillo di Besana Brianza: Adelaide Strada ha tagliato il traguardo del secolo. Il suo segreto della longevità è l’amore per la musica e, in particolare, per il pianoforte. Passione, tramandata dai suoi genitori, che ha cominciato a coltivare dall’età di 6 anni e che non ha mai abbandonato, riuscendo al contempo ad avere successo sia negli studi sia nel lavoro. Per l’occasione, negli scorsi giorni presso la Rsa di Besana è stata organizzata una festicciola privata, in ottemperanza alle disposizioni anticontagio, a cui hanno preso parte i suoi 2 nipoti. La sorpresa è stata l’arrivo del sindaco Emanuele Pozzoli, che ha voluto omaggiare con un saluto e un mazzo di fiori la neocentenaria. Strada ha contraccambiato allietando i presenti con dei brani suonati al pianoforte. Un momento emozionante che dimostra il potere della musica, capace di emozionare a qualsiasi età.

Ospite nella Residenza San Camillo dal 2019, la signora Strada nacque a Milano il 23 dicembre 1921 da una famiglia piuttosto benestante. Il padre, Giuseppe Strada, era un parrucchiere per signore ed appassionato di musica, proprio come la madre Maria Pasini, che ha dedicato la sua vita alla cura della casa e all’accudimento dei figli.

Nonna Adelaide al piano

“I genitori di Adelaide hanno favorito questa sua attitudine e amore nei confronti della musica nei limiti del possibile, pretendendo che seguisse anche la scuola e che prendesse un diploma - ha raccontato il nipote -. I due fratelli minori Damiano e Piera apprezzavano molto il talento della sorella anche se nessuno dei due si avvicinò al mondo della musica. Damiano divenne ingegnere mentre Piera divenne segretaria di azienda”. Adelaide, invece, si diplomò come segretaria di azienda nel 1938 e cominciò fin da subito a lavorare nella corporazione dei tessili a Milano. Era estremamente ordinata ed era velocissima con la macchina da scrivere. Purtroppo, nel 1945 poco prima della fine della guerra e mentre il fratello era stato chiamato alle armi, il padre di Adelaide morì improvvisamente a causa di un infarto e Adelaide divenne la sola a poter sostenere la famiglia per qualche anno. “Ha sempre pensato di essere poco portata per il matrimonio quindi non si è mai sposata. Dal lavoro ha avuto molte soddisfazioni, considerando che come donna ai suoi tempi le erano precluse molte possibilità di carriera. La passione per il pianoforte non l’ha ancora lasciata. Quando si trova davanti al suo adorato piano riesce ancora a stupirci”, ha concluso il nipote.

