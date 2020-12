Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gli esperti: l’area di Milano ha una pericolosità sismica moderata, l’ultimo terremoto “forte” a Monza nel 1396 Dal 1985 a oggi si sono verificati 9 terremoti di magnitudo pari o superiore a 3.0 in un raggio di 50 km attorno Milano. Quello del 1396 a Monza fu di magnitudo 5. Una scossa con epicentro a Vimercate fu registrata il 9 febbraio 1979.

L’area interessata dall’evento sismico di giovedì 17 dicembre è considerata secondo gli esperti a pericolosità sismica moderata. Gli effetti più severi si ebbero nella storia in occasione del terremoto del 1117 nel veronese di magnitudo 6.5, del 1222 nel Bresciano-Veronese, del 1806 nel Reggiano, del 1851 in Valtellina e del 1951 nel Lodigiano.

Nel periodo recente, dal 1985 a oggi, la regione è stata interessata da una sismicità moderata - spiegano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Si sono verificati 9 terremoti di magnitudo pari o superiore a 3.0 e circa 100 di magnitudo pari o superiore a 2.0 in un raggio di 50 km attorno Milano. Sono stati solo 2 i terremoti nelle vicinanze della zona epicentrale di giovedì 17 dicembre: un evento di magnitudo 3.0 nel 2002 ed uno di magnitudo 3.4 nel 2005, entrambi a sud-ovest di Milano.

Secondo quanto detto da Lucia Luzi, direttrice Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) della sezione di Milano al Corriere, si deve risalire a 500 anni fa per trovare una scossa “gemella” di quella di giovedì 17, con epicentro a Milano e magnitudo 3.7. Altri terremoti storici importanti - ha spiegato ancora l’esperta al Corsera - si sono verificati in zone limitrofe, come a Monza nel 1396, con una scossa di magnitudo stimata intorno a 5. Una scossa con epicentro a Vimercate fu registrata il 9 febbraio 1979.

