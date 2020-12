Gli auguri della scuola Masih di Monza: «Don’t worry, ri...costruiamo il Natale» Nello strano anno 2020 i bambini della scuola elementare Masih dell’Istituto comprensivo di via Correggio a Monza hanno preso in prestito una canzone per dire con un video “Don’t Worry, ri... costruiamo il Natale”.

“Ri...costruiamo il Natale”. Nello strano anno 2020 i bambini della scuola elementare Masih dell’Istituto comprensivo di via Correggio hanno preso in prestito una canzone dei Boomdabash per dire “Don’t Worry”: non preoccuparti, non preoccupatevi.

Le classi si sono immortalate in foto natalizie di classe o di attività o di lavori realizzati e poi queste immagini sono diventate un video pubblicato sul sito della scuola.

“Auguri a tutti voi bambini, a voi piccoli grandi eroi - dice il testo di accompagnamento - Auguri a voi mamme, papà, nonni, zii, amici. Auguri a noi maestre e maestri. Auguri dal profondo del cuore a tutti voi: don’t worry… noi della scuola Masih!!!”. Il video è qui (VAI)

