Gli agratesi Baroni e Frassica di Equistasi premiati come “paladini della salute” Milena Baroni e Giacomo Frassica, fondatori di Equistati, sono gli agratesi premiati in Campidoglio nell’ambito della prima edizione del premio “Recti Eques – Paladini Italiani della Salute”

Due agratesi premiati in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, nell’ambito della prima edizione del premio “Recti Eques – Paladini Italiani della Salute” per coloro “che si sono impegnati nella medicina e nella tutela della salute ottenendo grandi risultati nel campo della ricerca e della medicina applicata”.

agrate Milena Baroni a sinistra premiati paladini salute italiana

Si tratta di Milena Baroni e Giacomo Frassina, moglie e marito, rispettivamente Ceo e co-fondatori di Equistasi, che si è distinta come azienda di eccellenza e di valore per aver sostenuto la ricerca e per aver prodotto dodici pubblicazioni scientifiche di livello internazionale. L’azienda ha sviluppato un dispositivo medico in grado di supportare le attività motorie quotidiane e “il trattamento riabilitativo di alcune patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale”. Il premio è stato conferito dal professor Walter Ricciardi, presidente mondiale della sanità pubblica.

“Congratulazioni a Milena Baroni e Giacomo Frassica. Due agratesi, due persone umanamente e professionalmente stimate e stimabili - ha commentato il sindaco Simone Sironi - Ho avuto occasione di conoscerli personalmente per via del contributo da loro fornito in occasione della gestione dell’emergenza pandemica e ho potuto apprezzare la passione e la qualità del loro lavoro. Mi congratulo con loro per il prestigioso riconoscimento ottenuto e per la candidatura di Milena al Premio Gamma donna, dedicato alle donne imprenditrici più innovative d’Italia, che mi auguro possa vincere come ulteriore conferma del merito acquisito senza risparmio di impegno e passione. Attendiamo con fiducia il 21 novembre, giorno della premiazione”.

a sinistra Giacomo Frassica premiati paladini salute italiana agrate

Il premio “Recti Eques” è stato conferito anche a dieci Cavalieri del Bene, tra cui il commissario straordinario del governo per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo , il segretario generale della Federazione italiana medici di medicina generale Silvestro Scotti, il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli, il presidente nazionale Associazione Italiana Operatori Socio Sanitari Laura Mantione e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA