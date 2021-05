Giussano, vigili del fuoco e soccorsi per un incendio su un balcone terzo piano Vigili del fuoco, ambulanza e automedica a Giussano venerdì 21 maggio per un incendio su un balcone di un appartamento al terzo piano di un complesso residenziale.

Vigili del fuoco, ambulanza e automedica a Giussano venerdì 21 maggio per un incendio su un balcone di un appartamento al terzo piano di un complesso residenziale. L’allarme è stato dato dai vicini, in via Galilei sono intervenuti mezzi da Monza, Seregno e Desio. Necessari anche i soccorsi per valutare le condizioni del padrone di casa che, spaventato e con problemi di salute preesistenti, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. L’incendio alla fine è stato circoscritto al balcone, che è stato messo in sicurezza senza ulteriori danni.

