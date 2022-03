Giussano: ubriaco finisce sopra la rotatoria con l’auto nuova di zecca (che gli verrà confiscata) Il danno e la beffa per un 35enne di Arosio che domenica in tarda serata è finito sopra una rotatoria in via Viganò. Illeso, è stato sottoposto a test che ha rivelato alcol nel sangue quattro volte oltre i limiti. Denuncia e patente ritirata.

Al volante di una Volkswagen Scirocco nuova di zecca con alcol nel sangue quattro volte i limiti è finito sopra una rotatoria, a Giussano, in via Viganò, danneggiando seriamente la vettura, che tra l’altro gli verrà ora sequestrata a fini di confisca. ZSerata da dimenticare per un automobilista 35enne di Arosio, che è stato denunciato.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 6 marzo: sul luogo del sinistro, all’intersezione con viale Monza, sono intervenuti i carabinieri della Stazione dell’Arma di Verano Brianza. Le cause sono in corso di accertamento ma - secondo quanto riferito dall’Arma - “ verosimilmente connesse all’alta velocità e all’abuso di sostanze alcoliche”. Fatto sta che l’automobilista ha perso il controllo del veicolo ed è andato a impattare contro la rotatoria danneggiando il frontale della vettura tedesca.

Sul posto si sono presentato precauzionalmente anche i vigili del fuoco e personale paramedico inviato dal 118. L’automobilista è rimasto illeso ed è stato sottoposto al test etilometrico al termine del quale gli è stato riscontrato un tasso alcolemico in prima prova di 2,27 grammi per litro e di 1,93 grammi/litro alla seconda contro un limite massimo per poter guidare di 0,5 grammi/litro: per questo motivo nei confronti del 35enne è scattata una denuncia alla autorità giudiziaria. Gli è stata anche ritirata la patente di guida mentre l’autovettura è stata sequestrata a fini di confisca.

