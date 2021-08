Giussano, torna il Mercatino di Forte dei Marmi: dagli ambulanti un contributo per Croce Bianca e Nucleo protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri Il Consorzio, che ne coordina l’attività, ha espresso la volontà di effettuare una donazione, pari a 2 mila euro, a favore del territorio. Appuntamento al 12 settembre

Torna in città il Mercatino di Forte dei Marmi: domenica 12 settembre l’area mercato di via Nenni ospiterà il famoso mercatino con la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi concorrenziali: dalla maglieria artigianale in cachemire all’abbigliamento firmato, capi in pelle, borse alla moda, bigiotteria, la rinomata biancheria per la casa, l’intimo e la pelletteria. Allo stesso tempo il Consorzio, che ne coordina l’attività, ha espresso la volontà di effettuare una donazione, pari a 2 mila euro, a favore del territorio.

Il presidente del gruppo di ambulanti ha manifestato l’intenzione di devolvere un contributo straordinario alle associazioni cittadini e individuate dall’amministrazione comunale. Il Comune ha deciso di assegnare il contributo, equamente diviso, ai volontari della Croce bianca e ai volontari del Nucleo di protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri. Il mercatino si terrà per tutta la giornata e comporterà un canone da versare al Comune, per ciascun banco, di 40 euro, di cui 30 euro per l’occupazione del suolo e 10 euro per la Tari.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

