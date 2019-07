Giussano, terzo rogo in un’azienda di via Petrarca: bruciano rifiuti, arrivano i pompieri

Secondo rogo nel giro di pochi giorni in una azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio in via Petrarca a Giussano. Questa volta a prendere fuoco sono stati alcuni sacchi utilizzati per smaltire rifiuti speciali e che si trovavano all’interno del piazzale della fabbrica. Ignote le cause che hanno scatenato le fiamme.