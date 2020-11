Giussano: principio d’incendio su un balcone, nessun ferito Nel pomeriggio di domenica a Giussano vigili del fuoco, polizia locale, la Protezione civile carabinieri in centro per un principio di incendio su un balcone.

Saranno accertate le cause del principio d’incendio su un balcone a Giussano per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica. È successo in un condominio di via Martiri delle Libertà, in pieno centro, in un cesto dei rifiuti su un balcone. Sul posto i vigili del fuoco di Carate Brianza e anche la polizia locale, che ha chiuso la strada al (poco) traffico, e la Protezione civile carabinieri che erano impegnati in servizi di controllo sul territorio legati all’ultimo dpcm.

Giussano principio di incendio domenica 22 novembre 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

