Giussano, piazza mercato diventa un percorso a ostacoli per l’esame degli autisti delle ambulanze Croce Bianca Piazza mercato di Giussano libera dalle bancarelle sabato 31 ottobre per permettere l’esame finale del corso di guida delle ambulanze della Croce Bianca

Esame finale di guida per il corso autisti di ambulanze della Croce Bianca. Si è svolto sabato 31 ottobre sul piazzale del mercato di Giussano, libero per l’occasione della bancarelle, ma occupato dai percorsi segnalati che gli aspiranti autisti, una ventina in tutto, hanno dovuto seguire per ottenere l’abilitazione. Hanno partecipato diverse sezioni dell’associazione dislocate in Brianza, ma anche nel Milanese e nel Lecchese.

