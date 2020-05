Giussano, non torna a casa e scatta l’allarme: malore fatale per un anziano Un uomo di 77 anni è morto per un malore lunedì a Giussano: è stato ritrovato senza vita dopo che i familiari non vedendolo tornare a casa hanno lanciato l’allarme.

Malore fatale per un uomo di 77 anni lunedì a Giussano. L’anziano era in campagna e non vedendolo tornare nel tardo pomeriggio, dopo le 19, i familiari hanno dato l’allarme. Sono intervenuti un’ambulanza e le forze dell’ordine, ma il settantasettenne è stato ritrovato ormai senza vita. È successo in via Bixio.

