Giussano, nel bilancio i nuovi campi al centro sportivo Borgonovo Approvato entro il termine ordinario del 31 dicembre il bilancio di Giussano che prevede anche campi nuovi al centro sportivo Borgonovo. L’opposizione: «Ma nulla di preciso per gli impianti di Paina».

Approvato entro il termine ordinario del 31 dicembre «garantendo la possibilità di gestire le risorse senza i vincoli dell’esercizio provvisorio». Così il sindaco Marco Citterio sul bilancio di previsione 2022 in aula la scorsa settimana. «Il bilancio tiene anche se l’esercizio 2022 non beneficerà di alcun contributo statale destinato all’emergenza Covid».

«Ammonta a circa 1 milione di euro l’importo stanziato e utilizzato nel 2021 per il finanziamento di contributi a favore di imprese, associazioni e famiglie colpite dalle restrizioni imposte per arginare la pandemia e per la copertura di minori entrate. Dall’esercizio 2022 verranno abbassate le aliquote dell’addizionale comunale Irpef (da 0,8% a 0,74%). Le altre imposte si mantengono stabili».

Spese di personale leggermente ridotte e riduzione delle spese per rimborso di prestiti; nell’ambito degli investimenti è previsto un stanziamento di circa 6 milioni di euro. Tutte le opere pubbliche comprese nel piano annuale 2022 saranno finanziate con mezzi propri o con contributi statali e regionali. Le principali opere previste per l’anno 2022 riguardano la realizzazione di una struttura polivalente, la manutenzioni su strade e marciapiedi comunali, manutenzione straordinaria del “ponte della Rebecca”, il rifacimento dei campi da calcio del centro sportivo “Borgonovo”, l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e aree verdi, della scuola “San Filippo Neri” a Birone e a Residenza Amica. A questi lavori si aggiungono interventi che l’amministrazione intende realizzare non appena definite le modalità attuative, fra cui la riqualificazione dell’impianto sportivo “Aldo Boffi” di Paina.

Astensione da parte del Pd: «Si trovano un sacco di opere che dovranno essere realizzate, finanziate da fondi statali e regionali - ha detto Matteo Botta - Nonostante ciò, sono opere che erano presenti anche gli scorsi anni, non ancora realizzate. Per questo motivo ci siamo astenuti dalla votazione visto che fino ad ora ci sono state molte promesse e pochi fatti. Sono stati finanziati 600 mila euro per il rifacimento dei capi del campo sportivo “Borgonovo, ma nulla per la riqualifica dell’impianto di Paina. Il recupero di quell’area deve essere una priorità dell’amministrazione e andava presentato un progetto credibile».

Giudizio sospeso anche dal Movimento 5 Stelle: «Il gruppo si è astenuto sebbene alcuni progetti siano stati portati avanti, come il nuovo bar al laghetto - così Luigi Stagno - ma alcuni punti sono ancora in sospeso come il centro sportivo di Paina. Riconosciamo l’impegno nella manutenzione delle strade, chiediamo un maggior impegno nella lotta all’abbandono dei rifiuti. La nostra mozione sul bilancio partecipato non è stata accolta».

