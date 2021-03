Giussano: nel bar con la birra, locale chiuso e multato; i vigili fermano la partita al centro sportivo di Paina Un cliente all’interno con la birra dopo l’orario di chiusura imposto dalla normativa anticovid, il bar multato e chiuso per cinque giorni dai carabineri di Giussano. La polizia locale ferma la partitella di nove ragazzi nel centro sportivo (chiuso) di Paina.

Cinque giorni di chiusura per il Living cafè di Giussano. Il provvedimento è scattato a seguito di un servizio coordinato dal comandante della locale stazione dei carabinieri, Antonio Mansolino, nell’ambito dei controlli per il rispetto delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria. Un giussanese, infatti, verso le 19 di lunedì si trovava all’interno del locale a consumare della birra. Sia per l’avventore (280 euro) sia per i titolari del bar è scattata la multa per violazione della normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19 oltre alla chiusura temporanea, da lunedì 29 a venerdì 2 aprile, per l’esercizio commerciale.

Non è la prima volta che vengono effettuati controlli in prossimità del locale di via Milano: già la scorsa settimana alcuni gruppetti di avventori sono stati sottoposti a verifica per essersi attardati a consumare bevande, creando degli assembramenti in violazione alle disposizioni vigenti.

Su tutto il territorio comunale proseguono, intanto, gli interventi delle Forze dell’Ordine, oltre ai carabinieri anche la Polizia locale. Solo la scorsa settimana, gli agenti della Locale hanno sanzionato nove persone presenti sul territorio senza un giustificato motivo, due attività commerciali per la vendita di articoli non consentiti (per uno è scattata anche la chiusura per cinque giorni), una persona ferma davanti a casa senza la mascherina, nove ragazzini (provenienti anche da Comuni limitrofi), in due momenti diversi, che si sono ritrovati, all’interno del centro sportivo di Paina (chiuso da anni), a giocare a calcio.

