Giussano, mobilitazione di soccorsi e forze dell’ordine: nessun malore, ma sonno profondo

Giussano soccorso persona via Baracca (Foto by Edoardo Terraneo)

Mobilitazione di soccorsi e forze dell’ordine intorno alle 12 di giovedì 12 settembre a Giussano. L’allarme è scattato in via Baracca temendo il peggio per una persona che non rispondeva da diverse ore. Sul posto l’ambulanza di Seregno Soccorso, due mezzi dei vigili del fuoco da Seregno e Carate Brianza con l’autoscala e due pattuglie dei carabinieri. I pompieri sono riusciti ad accedere all’appartamento attraverso il balcone, su cui sono saliti con una scala. Una volta dentro la sorpresa: la persona era immersa in un sonno profondo.

