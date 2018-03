Giussano: lutto cittadino per i funerali delle due donne uccise nel sonno in via Negri

Lutto cittadino a Giussano. Lo ha deciso il sindaco Matteo Riva, con la giunta, per la giornata di mercoledì 21 marzo quando a Paina saranno celebrati i funerali di Marina Cesana e di sua madre Paola Parravicini, uccise nel sonno da Alessandro Turati