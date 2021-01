Giussano, lo scherzo di don Giuseppe: il Milan campione d’inverno sulla copertina virtuale dell’informatore parrocchiale Una burla condivisa sul canale Telegram: ««Certamente uno scherzo simpatico – ha detto don Corbari-. Milan campione di inverno è una gran notizia. Scherzi a parte un po’ di ilarità serve, aiuta in questo periodo così complicato per molte persone, per tante famiglie»

Milan campione d’inverno: una notizia che ha meritato la prima pagina dell’ informatore parrocchiale ovviamente solo virtuale. I rossoneri hanno perso, sabato scorso, a San Siro contro l’Atalanta, ma, grazie al pareggio dell’Inter a Udine, sono rimasti primi in classifica. Così, nel giro di pochissimo tempo, don Giuseppe Corbari, ha realizzato, in forma digitale, il frontespizio di “Pietre Vive” per fare uno scherzetto ai suoi parrocchiani e un gradito regalo ai milanisti. Un’idea simpatica e umoristica che, in realtà, ha fatto sorridere anche i non tifosi del “Diavolo”.

La copertina virtuale dell’informatore

(Foto by Federica Verno)

E, di questi tempi, di sorrisi e di umorismo ce n’è proprio bisogno. Questa l’intenzione, infatti, del parroco di Robbiano: una burla condivisa sul canale “Telegram” dei fedeli. «Certamente uno scherzo simpatico – ha detto don Giuseppe -. Milan campione di inverno è una gran notizia. Scherzi a parte (è proprio il caso di dirlo) un po’ di ilarità serve, aiuta in questo periodo così complicato per molte persone, per tante famiglie. Non appena è stato certo che il Milan è campione di inverno, ho inviato, via Telegram, in forma esclusivamente virtuale, la copertina del nostro informatore per far sorridere i fedeli». Beh, insomma, una notizia in prima pagina battuta in tempo reale e che ha raggiunto, in un batter d’occhio, le case di molti robbianesi.

Don Giuseppe trova comodo utilizzare Telegram per condividere con la sua comunità informazioni, testi, commenti in maniera semplice e rapida, uno strumento per informare, aggiornare e coinvolgere, appunto, i parrocchiani.

Don Giuseppe non è nuovo alle idee originali. Quelle più scherzose e quelle più serie. In piena pandemia aveva celebrato la messa davanti ai selfie dei fedeli, divenendo celebre in tutto il mondo oltre ad essere imitato da altri colleghi in Italia e all’estero. L’emergenza, insomma, non aveva né ha fermato la sua voglia di coinvolgere la comunità e, perché no, anche farla sorridere. Perché, si sa, ridere fa bene all’anima.

