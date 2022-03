Giussano: intervento dei vigili del fuoco per una siepe in fiamme in un condominio Vigili del fuoco a Giussano in via Aliprandi, nel pomeriggio di martedì 8 marzo: a fuoco la siepe in un condominio.

Vigili del fuoco a Giussano in via Aliprandi, nel pomeriggio di martedì 8 marzo, per spegnere la siepe in fiamme nella proprietà di un condominio. Nessuno pericolo per i residenti e neppure per la scuola dell’infanzia poco lontano. Il fuoco è stato spento in fretta, ma è stato necessario da parte dei soccorsi verificare l’integrità dei tubi del gas che servono la palazzina e per chiarire l’origine. Residenti in strada per osservare le operazioni. Danneggiato uno specchio stradale sciolto e colato.

