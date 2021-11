Giussano: il pick up a cavalcioni sulla recinzione, nessun ferito Il conducente ha perso il controllo in via Miglio, strada trafficata che conduce a Mariano Comense. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia locale.

Un pick up a cavalcioni su una recinzione. È la scena alla quale hanno assistito numerosi automobilisti, nel pomeriggio di giovedì 25 novembre, a Giussano, in via Miglio, strada piuttosto trafficata che conduce verso Mariano Comense. Il conducente avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo, forse a causa del fondo stradale bagnato. La vettura si è letteralmente arrampicata su un muretto che sorreggeva la recinzione, abbattuta, di una proprietà privata. Nessuno è rimasto ferito né sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto è giunta la polizia locale che ha isolato la zona dell’incidente in attesa di un carro soccorso. Inevitabili le conseguenze per la circolazione stradale.

