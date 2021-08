Giussano: il nuovo punto di ristoro del Laghetto aprirà anche d’inverno Lavori in corso al Laghetto di Giussano per il punto ristoro che aprirà anche d’inverno. Sarà recuperata anche un’ampia area a nord che sarà livellata e piantumata per nascondere gli edifici vicini.

Lavori al laghetto di Giussano. Dopo le fondazioni, il cantiere è continuato con la copertura del nuovo punto ristoro. Vero e proprio fiore all’occhiello per la città, l’area laghetto è un polmone verde, caratterizzato da sentieri, percorsi naturalistici e cascine, frequentata tutti i mesi dell’anno da famiglie, sportivi, ragazzi, runner e camminatori, pescatori. Da tempo si attende la riqualificazione e la valorizzazione: è da qualche settimana oggetto di una serie di interventi, in gran parte realizzati grazie a finanziamenti regionali.

L’intervento principale riguarda la costruzione del nuovo punto ristoro, che sarà attivo anche nel periodo invernale, dotato di un’ampia sala interna, un portico coperto affacciato sul bacino lacustre e ampi spazi esterni attrezzati con tavolini e ombrelloni e che servirà anche come info-point per l’area naturalistica. Come ampliamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per il periodo estivo, in concomitanza con la maggiore affluenza di persone, è stata individuata un’area verde di circa 600 metri quadri tra la sponda lacustre, la roggia e il gelso monumentale, che sarà trasformata in una vera e propria area relax. Secondo l’assessore Giacomo Crippa il cantiere chiuderà entro fine anno.

Il progetto comprende il recupero di un’ampia area a nord, di recente acquisizione, attraverso il livellamento e rifacimento del tappeto erboso e successiva piantumazione per realizzare una fascia verde a mascheramento dei fabbricati circostanti. Previsti la riqualificazione dei sentieri interni e dei percorsi circostanti,interventi sul parcheggio, valorizzazione delle aree naturalistiche con forestazione.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

