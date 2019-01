Giussano, grande festa per Delpini per i dieci anni della comunità pastorale L’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha aperto i festeggiamenti per il decimo anno della comunità pastorale San Paolo. Ha visitato anche la palazzina confiscata alla criminalità organizzata oggi utilizzata per l’autonomia delle persone con disabilità. Tutte le foto della serata di venerdì 25 gennaio

L’ Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha aperto, con la solenne messa di venerdì sera, 25 gennaio, le celebrazioni per il decimo anniversario della costituzione della comunità pastorale San Paolo, costituitasi fra le parrocchie di Giussano, Birone, Paina, e Robbiano e voluta nella diocesi di Milano dal Cardinale Dionigi Tettamanzi.

Delpini a Giussano: l’accoglienza

(Foto by Federica Verno)

L’Arcivescovo di Milano ha fatto visita anche alla palazzina di via Milano, a Giussano, confiscata alla criminalità organizzata, oggi gestita dall’ associazione Il Mosaico, presieduta da Fabio Terraneo, con destinazione sociale per l’autonomia delle persone con disabilità. A Casanostra ha incontrato i responsabili, i volontari e i ragazzi del Mosaico, della cooperativa Solaris di Triuggio e della comunità familiare La Piroga. Delpini ha lasciato un messaggio sul diario della casa.

Molti altri gli appuntamenti in calendario per la comunità pastorale: tra gli altri la messa, martedì 19 marzo, in suffragio di don Silvano Caccio, primo parroco responsabile della comunità, il tutto in un clima di speciale grazia e di festa per l’ingresso in seminario nel settembre 2018 di Stefano Cazzaniga di Giussano e di Michele Ascari di Paina, la professione temporanea di suor Sara Letizia Fabis lo scorso 24 novembre a Trevi e l’ordinazione sacerdotale di don Luca Longoni, giussanese, il prossimo 8 giugno in Duomo a Milano.

