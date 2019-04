Giussano: fuori strada con l’auto, soccorsi quattro ragazzi Si è risolto con tanto lavoro per il carro attrezzi e nessuno ferito grave un incidente stradale che lunedì sera a Giussano ha coinvolto due auto: una è finita fuori strada, a bordo quattro ragazzi.

Si è risolto con tanto lavoro per il carro attrezzi e nessuno ferito grave un incidente stradale che lunedì sera a Giussano ha coinvolto due auto: una è finita fuori strada evitando per una questione di millimetri un palo in cemento e dei tubi del gas. Spaventati ma praticamente illesi i quattro ventenni a bordo che, soccorsi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. È successo intorno alle 22.30 in via Viganò. Sul posto ambulanza della Croce bianca di Giussano e carabinieri. All’origine potrebbe esserci un sorpasso azzardato.

