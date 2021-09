Giussano: ecco le telecamere di sorveglianza che leggono anche le targhe Sarà attivo dalla prossima settimana il nuovo impianto di videosorveglianza di Giussano, un sistema di controllo veicolare: per la sicurezza urbana e il monitoraggio del territorio.

Sarà attivo dalla prossima settimana il nuovo impianto di videosorveglianza di Giussano, un sistema di controllo veicolare, ma non solo, per la sicurezza urbana e il monitoraggio del territorio per intervenire e prevenire anche in occasione di atti vandalici. Delle 24 telecamere esistenti, 18 sono state sostituite perché considerate vetuste, e ne sono state aggiunte 10 di nuova installazione.

Già da alcuni anni il territorio è, infatti, parzialmente coperto da un impianto di videosorveglianza cittadina con centro di visione e controllo al Comando di polizia locale. A seguito di un’ attenta analisi dell’impianto attualmente installato, l’amministrazione comunale ha optato, in alcuni casi, per la sostituzione sia della componente di ripresa (telecamere di vecchia concezione) sia quella di gestione delle registrazioni presente al Comando di piazza Aldo Moro. L’impianto esistente non era, infatti, completamente funzionante e, inoltre, le tecnologie utilizzate lo rendevano, ormai, datato e di non facile manutenzione.

Anche l’infrastruttura di rete che connette queste telecamere in alcuni casi era, ormai, sorpassata per tecnologia e prestazioni. Il primo cittadino Marco Citterio ha sottolineato «l’implementazione dell’impianto con i dispositivi lettura targhe».

In via generale, il sistema consentirà di fornire agli agenti della polizia locale la supervisione sullo stato del territorio: si potrà ad esempio conoscere in tempo reale l’impatto della presenza di traffico, di blocchi della circolazione, di eventuali incidenti ed il controllo di situazioni a rischio criminoso. Gli operatori potranno controllare dalla centrale operativa la programmazione delle telecamere e il loro movimento in modo da poter selezionare la visuale più idonea per l’osservazione dei fenomeni in atto nel luogo da monitorare.

Sono state sostituite le telecamere: due al cimitero di Paina, due al parco di via Pastore, una nei pressi della chiesa di Birone e nel parcheggio, una piazza del mercato, una alla chiesa di Giussano, in piazza San Luigi e nel sottopasso, tre al parco Nicholas Green. Queste le nuove postazioni realizzate: una al parco di fronte al cimitero, una quarta telecamera al parco Nicholas Green, quattro al nuovo parco urbano, due al laghetto e due all’incrocio di via Tofane verso la Novedratese.

