Giussano: è morto l’anziano investito da un’auto in via Turati

È deceduto all’ospedale dove era stato ricoverato il pedone di 87 anni travolto da un’auto, sabato 29 giugno, in mattinata, a Giussano. Il grave incidente stradale è accaduto poco dopo le 11 in via Turati. L’anziano è stato investito da una Ford Fiesta condotta da una giovane e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sbattuto violentemente il capo sul parabrezza dell’auto. In gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale dopo essere stato soccorso sul luogo dell’incidente dal personale di un’automedica e di un’ambulanza di Seregno soccorso. In serata è arrivata la notizia del decesso.

