Giussano cerca i soldi del Pnrr per riqualificare la scuola primaria “Porta” Per riqualificare la scuola primaria “Carlo Porta”, Giussano è a caccia dei fondi del Pnrr.

Giussano a caccia di fondi per riqualificare la scuola primaria “Carlo Porta” di via Alessandria. L’amministrazione Citterio ha infatti deciso di partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata da Regione Lombardia rivolta agli enti locali, finalizzata alla predisposizione dell’elenco del fabbisogno dell’edilizia scolastica lombarda. I progetti candidati che riceveranno il disco verde dalla Regione saranno finanziati interamente con fondi messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione attraverso il Pnrr.

Il progetto di fattibilità presentato dalla giunta Citterio prevede una spesa di 2milioni e 34mila euro, cifra che rientra nei parametri fissati nella manifestazione di interesse. L’obiettivo è la riqualificazione energetica complessiva dell’intero edificio, mediante la realizzazione di un cappotto, la sostituzione dei serramenti esistenti in alluminio con infissi in Pvc e vetri tripli che verranno posati direttamente sul cemento armato, e l’implementazione di un impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore ad alta efficienza. Il progetto prevede anche l’eliminazione di tutti i ponti termici lineici e la sostituzione della centrale termica, che attualmente comprende tre caldaie di 114 Kw.

Inoltre, dato che il plesso ha diverse aule con il pavimento su spazi non riscaldati, si intende coibentare il soffitto del vano sottostante. In caso di esito positivo della selezione, saranno effettuate le necessarie variazioni di bilancio e del programma delle opere pubbliche. Come indicato nel cronoprogramma di progetto, il comune prevede di dare il via ai lavori entro il 31 dicembre 2023, nel caso in cui dovesse arrivare il disco verde dalla Regione. La conclusione dell’intervento è prevista, invece, entro fine 2025.

