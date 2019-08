Giussano: carambola tra ciclisti, due persone in ospedale Un gruppo di ciclisti non ha notato il dosso ancora senza segnaletica dopo l’asfaltatura di via Alberto da Giussano: rovinosa caduta per tre, due trasportati in ospedale.

Maledetto fu il dosso ancora senza segnaletica: è così che un gruppo di ciclisti che transitava a Giussano ha fatto carambola. È successo nella mattina di sabato 3 agosto in via Alberto da Giussano, dove un gruppo di appassionati di due ruote stava percorrendo la strada di fresca asfaltatura. Talmente fresca che la segnaletica orizzontale non è ancora stata fatta: i cartelli di cantiere presenti invitano comunque alla prudenza e segnalano la presenza dei dossi in asfalto. Non è bastato a uno dei ciclisti coinvolti, che stando alla prima ricostruzione non ha notato i segnali gialli: preso alla sprovvista in velocità ha perso il controllo della bicicletta coinvolgendo nella caduta altri due ciclisti. Uno di loro non ha avuto bisogno di soccorsi se non medicazioni sul posto, altri due sono stati portati in codice giallo e immobilizzati per precauzione in ospedale. Sul posto la polizia locale di Giussano per gestire il traffico e due ambulanze: i primi soccorsi sono stati portati dalle persone che avevano assistito all’incidente, inclusi un soccorritore della Croce bianca (fuori servizio) e un medico presente.

