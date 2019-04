Giussano, incidente camion ribaltato rotonda via Como per Mariano Comense (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano: camion carico di legno sminuzzato si rovescia alla rotonda per Mariano - FOTO FOTO - Alla fine se l’è cavata con uno spavento il camionista che si è ribaltato nel pomeriggio di lunedì 1 aprile alla rotonda di via Como tra Giussano e Mariano Comense. Trasportava un carico di legno sminuzzato.

Nessun ferito grave, disagi per la circolazione tra Giussano e Mariano Comense. Alla fine se l’è cavata con uno spavento il camionista che si è ribaltato nel pomeriggio di lunedì 1 aprile alla rotonda di via Como. Trasportava un carico di cippato di legno, legno sminuzzato, che si è riversato nel prato a bordo carreggiata. Per raddrizzare il mezzo sul posto è stata chiamata l’autogru. La viabilità ha risentito della chiusura inizialmente parziale della carreggiata, prevista totale nel momento delle operazioni di recupero e della bonifica dal gasolio che ha sporcato l’asfalto in seguito alla rottura del serbatoio.

La situazione è stata gestita dalla polizia locale di Giussano e Mariano e dai vigili del fuoco di Seregno.



Giussano, incidente camion ribaltato rotonda via Como per Mariano Comense

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA