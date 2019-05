Giussano: auto si incendia davanti ai contatori del gas, paura in via Cavour Grande paura giovedì 30 maggio a Giussano dove attorno alle 23, per cause al vaglio delle forze dell’ordine si è sprigionato un incendio nel vano motore di un’auto posteggiata lungo via Cavour proprio davanti ad alcuni contatori del gas di un caseggiato.

Grande paura giovedì 30 maggio a Giussano dove attorno alle 23, per cause al vaglio delle forze dell’ordine si è sprigionato un incendio nel vano motore di un’auto posteggiata lungo via Cavour. Scattato l’allarme con l’intervento dei vigili del fuoco con autopompe da Seregno e Carate oltre che di una pattuglia dei carabinieri, la strada è stata temporaneamente chiusa in via precauzionale data la vicinanza dell’auto incendiata ad alcuni contatori del gas di un caseggiato.

