Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Edoardo Terraneo)

Incidente auto moto a Giussano via Borella. Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca Giussano. (Foto by Foto Edoardo Terraneo)

Giussano: auto contro moto, un ragazzo di 19 anni finisce in ospedale Scontro tra una macchina e una motocicletta tra le vie Volta e Borella a Giussano. Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale

Scontro auto moto sabato intorno alle 18.30 a Giussano tra le vie Volta e Borella. La macchina, una Nissan, ha urtato il centauro sbalzandolo dalla sue “due ruote” e facendolo cadere sul marciapiede.

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano che ha soccorso in codice giallo un ragazzo di 19 anni, il conducente della motocicletta. Non gravi le sue condizioni che però ne hanno suggerito il ricovero in ospedale.

Per l’incidente il traffico è stato deviato per garantire i soccorsi e lo sgombero dell’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA