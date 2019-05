Giussano malore in abitazione elisoccorso (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano: anziana colta da malore, in rosso con l’elisoccorso a Milano È atterrato ancora l’elisoccorso a Giussano e ancora per un malore. Vittima una donna anziana trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda a Milano.

È atterrato ancora l’elisoccorso a Giussano e ancora per un malore. Vittima una donna anziana trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda a Milano. La macchina dei soccorsi si è messa in moto poco prima delle 13 di giovedì 30 maggio. I familiari hanno allertato il 112 e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce verde lissonese che ha chiesto il supporto dell’elicottero, atterrato nel campo antistante il cimitero. L’anziana è stata quindi trasportata in ambulanza fino al mezzo che l’ha trasportata all’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA