Gira per il centro di Seregno lanciando un coltello contro i cartelli: fermato dalla polizia locale La polizia locale di Seregno ha fermato un uomo che, nella giornata di sabato 22 gennaio, si aggirava per il centro di Seregno lanciando un coltello contro i cartelli pubblicitari.

Nel pomeriggio di sabato 22 gennaio, una delle pattuglie della polizia locale di Seregno, in servizio di controllo territoriale e prevenzione, venivano avvicinate in piazza Concordia da un gruppo di ragazzi che segnalavano la presenza di un uomo che, ingiustificatamente, armeggiava con un coltello lanciandolo contro cartelli pubblicitari nel centro cittadino. Pochi minuti più tardi, verso le ore 16, una pattuglia lo individuava e intercettava in corso del Popolo all’altezza della galleria Kennedy. Sul posto sono arrivate altre due pattuglie per dare supporto alla prima intervenuta. L’uomo, italiano di 59 anni non residente in Seregno e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato condotto presso il comando dei vigili in quanto, effettivamente, trovato in possesso ingiustificato di un coltello a serramanico pieghevole.

La persona è stata quindi denunciata a piede libero per porto d’arma da taglio non giustificata e il coltello è stato sequestrato.

