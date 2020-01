Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giorno della Memoria 2020: il programma delle celebrazioni a Monza, cerimonia alla stazione Si sono aperte con una cerimonia molto partecipata alla stazione di Monza le celebrazioni per il Giorno della Memoria 2020 che, il 27 gennaio di ogni anno, commemora le vittime dell’Olocausto.

Monza celebrazione Giorno della Memoria

Alla stazione i monzesi, e i pendolari in arrivo in città, hanno ricordato l’apertura dei cancelli di Auschwitz con le istituzioni cittadini, sindaco Allevi in testa, autorità, rappresentanti della politica e associazioni.



La giornata prosegue alle 10.30 al Teatro Manzoni

Martedì 28 gennaio alla Biblioteca Triante in via Monte Amiata l’incontro “L’odore del fumo. Auschwitz è storia di oggi?” a cura del professor Raffaele Mantegazza, docente di Scienze Umane e Pedagogiche all’Università Bicocca. Alle 18, ingresso gratuito.

