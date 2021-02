Giorno del Ricordo, celebrazioni a Lissone Con una cerimonia pubblica le autorità cittadine, con a capo il sindaco Concettina Monguzzi, hanno reso omaggio alle vittime della Foibe e l’esodo degli italiani dai territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

L’evento si è tenuto in mattinata al Monumento di piazza Martiri delle Foibe e in ottemperanza alle disposizioni territoriali in vigore per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, la manifestazione per la deposizione della corona sulla lapide commemorativa si è tenuta alla presenza di un limitato numero di rappresentanti delle autorità civili e delle associazioni d’Arma. Presente una delegazione dell’Anvdg - Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia-.

