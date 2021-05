Giornate Fai di Primavera: le perle di Monza e Brianza aperte nel week-end Sabato 15 e domenica 16 in corso la manifestazione giunta alla ventinovesima edizione: l’elenco dei luoghi visitabili (su prenotazione e con posti limitati) nel pieno rispetto delle misure contro il contagio Covid.

In corso nel week end, sabato 15 e domenica 16 maggio, le Giornate Fai di Primavera 2021 iniziativa giunta alla ventinovesima edizione ideata dal Fai - Fondo Ambiente Italiano. In Italia prevista l’apertura di 600 luoghi in 300 città visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid-19, a turni prestabiliti, con posti limitati e prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale della manifestazione (fino alla mezzanotte del giorno precedente la visita, fino a esaurimento posti).

Questi i luoghi aderenti in provincia di Monza e Brianza:

MONZA: Duomo di Monza (piazza Duomo, Monza): sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-18.00; Chiesa di San Maurizio (piazza Santa Margherita 8, Monza): domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-18.00; Giardini Reali (viale Brianza 1, Monza): sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-18.00; Serrone, Rotonda dell’Appiani e serre degli agrumi (viale Brianza 1, Monza): sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-18.00; Santuario di Santa Maria delle Grazie (via Montecassino 18, Monza), sabato 15 maggio 2021, ore 10.00-18.00.

BRIANZA: Antico Monastero di Burgora (via Cavour 27, Besana in Brianza), sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-17.30; Villa Filippini (via Luigi Viarana 14, Besana in Brianza), sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-17.30; Centrale idroelettrica Edison Carlo Esterle (strada Alzaia 1, Cornate d’Adda), sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-18.30: Giardini di Villa Santa Maria Molgora (cascina Santa Maria Molgora, Vimercate): domenica 16 maggio 2021, ore 10.00-18.30.

L’ingresso prevede una donazione libera (del valore minimo di 3 euro) a sostegno del Fai. Alcuni dei luoghi aperti sono accessibili unicamente agli iscritti al Fai: le iscrizioni sono possibili on line o durante l’evento.

