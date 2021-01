Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Sarah Valtolina)

Associazione San Fruttuoso libri Shoah nel parco (Foto by Sarah Valtolina)

Giornata della memoria, al parco Ronchi di Monza il banchetto dei libri sulla Shoah L’associazione culturale San Fruttuoso, a Monza, non rinuncia al tradizionale banchetto dei libri gratuiti dedicati al tema della Shoah per la Giornata della memoria. Quest’anno è nel parco Ronchi.

Anche l’associazione culturale San Fruttuoso, a Monza, celebra la Giornata della memoria. Un appuntamento che ogni anno l’associazione decide di onorare attraverso la diffusione della cultura. Tradizionalmente i volontari dell’associazione allestivano davanti all’ingresso della scuola elementare Alfieri un banchetto dove erano proposti all’attenzione, soprattutto dei ragazzi e delle famiglie, dei testi dedicati al tema della Shoah.

Quest’anno gli spazi di ingresso e uscita della scuola non possono essere occupati, per non limitare il distanziamento nel rispetto delle norme anti contagio. E così l’associazione ha deciso di allestire comunque il banchetto della Memoria dentro il parco Ronchi (parco Varisco), che si trova proprio davanti all’ingresso della scuola.

Qui sono a disposizione dei passanti e dei curiosi alcuni testi che possono essere presi da chiunque gratuitamente. Il banchetto già allestito martedì in mattinata, resterà a disposizione anche mercoledì 27 gennaio, Giornata della memoria.

