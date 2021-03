Giornata della gentilezza ai nuovi nati 2020: Burago è il primo in Brianza ad aderire Per i 36 nuovi nati nel 2020, l’Amministrazione Comunale proporrà una cerimonia online, invitando tutte le famiglie, con la consegna della chiave della gentilezza e dell’attestato di partecipazione alla giornata.

Il comune di Burago aderisce alla Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati. In programma per il 21 marzo, l’iniziativa nasce nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini ed è un’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio “benvenuto istituzionale” a tutti i bambini nati nel 2020.

Burago di Molgora, su iniziativa del Sindaco Angelo Mandelli è il primo Comune della Provincia di Monza e Brianza che ha aderito alla giornata: «il messaggio che si intende trasmettere è che sia un’occasione per accogliere ed includere le nuove famiglie e i nuovi nati - le parole di Mandelli - per dare futuro alla nostra comunità salvaguardando sempre le nostre tradizioni». Per tale occasione, come buona pratica di gentilezza verso i 36 nuovi nati nel 2020, l’Amministrazione Comunale proporrà una cerimonia online, invitando tutte le famiglie dei nati 2020, e la consegna della chiave della gentilezza e dell’attestato di partecipazione alla giornata.

