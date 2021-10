“Giornata del Verde Pulito” a Sovico: decine di volontari in zona Cascina Greppi Il ringraziamento della amministrazione comunale: «a tutti cittadini, grandi e piccoli, che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno prestato il loro contributo per la pulizia della zona»

Bel successo per la “Giornata del Verde Pulito 2021” promossa dal Comune di Sovico domenica 17 ottobre. L’evento ecologico, organizzato in adesione all’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia, si è snodato nella zona di Cascina Greppi. Decine di volontari hanno preso parte alla Giornata che ha consentito di ripulire zone boschive e sentieri del rione sovicese.

Un momento della pulizia

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

«Un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale va a tutti cittadini, grandi e piccoli, che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno prestato il loro contributo per la pulizia della zona Cascina Greppi» il plauso del Comune. Una giornata che ha messo in luce l’intraprendenza, lo spirito di servizio e il senso civico dei volontari che hanno dimostrato concretamente il rispetto per l’ambiente e l’amore per il territorio in cui vivono e lavorano.

