Gilberto Farina (“La Piana”) e la protesta dei ristoratori: «Solo tutti insieme possiamo affrontare questa situazione» Gilberto Farina, chef del ristorante La Piana di Carate Brianza, dice la sua sulla protesta dei ristoratori sulle chiusure.

“Siamo convinti ormai di questo: solo insieme, tutti insieme, potremo affrontare questa brutta situazione, rispettando la salute pubblica, le persone più fragili, la dignità dell’uomo in ogni suo aspetto, anche quello lavorativo”. Il ristorante La Piana di Carate Brianza, con il suo chef Gilberto Farina, ha voluto condividere qualche riflessione sull’emergenza sanitaria, ma anche sugli effetti che anche sul settore ristorativo sta facendo sentire, con i propri clienti.

Nella newsletter settimanale inviata agli affezionati, si legge: “Nel raggiungervi con questa mail, riteniamo che non sia giusto tacere con voi di fronte alle contestazioni che, da più parti, sono sorte (e purtroppo anche insorte), dalla nostra categoria in questi giorni: il grido d’allarme si alza, spesso per la paura di essere dimenticati, relegati in un angolo in quanto ’attività non necessaria’. Chi in quella attività ci ha creduto, ha messo tutto il suo impegno e la sua passione, non vuole rassegnarsi e cerca una strada per esternare il proprio disagio, le proprie difficoltà: le associazioni di categoria stanno facendo la loro parte, i tavoli di confronto sono costantemente aperti con le istituzioni soprattutto provinciali e regionali, ma ancora non si vedono spiragli”.

