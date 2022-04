Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gemellaggio tra Monza e Indianapolis: premiati sette studenti che hanno partecipato al progetto Mercoledì mattina consegna degli attestati di partecipazione nella sala stampa dell’Autodromo Nazionale ai sette studenti monzesi che hanno partecipato al progetto ”Monza-Indianapolis”.

Andrea Amico, Sara Colombo, Pietro Galimberti, Giuseppe Sebastiano Manzo, Riccardo Motta, Andrea Orlando e Marco Schifone sono i sette studenti monzesi che hanno partecipato al progetto ”Monza-Indianapolis”, il gemellaggio all’insegna dei motori sottoscritto nel 1993 tra il capoluogo della Brianza e la capitale dell’Indiana. Per loro dopo l’esperienza a stelle e strisce, nella quale hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con diverse realtà imprenditoriali e formative americane, e il ricevimento ufficiale in Comune a Monza è arrivato il momento, mercoledì mattina, della consegna degli attestati di partecipazione nella sala stampa dell’Autodromo Nazionale.

“Sono felice di aver avuto l’opportunità di entrare in contatto con molti giovani italiani e di altre nazioni, perché il Circuito vuole parlare soprattutto alle nuove generazioni - ha dichiarato il direttore generale di Autodromo Nazionale Monza Alessandra Zinno - Stiamo diventando progressivamente anche un polo didattico grazie alle partnership con diverse realtà accademiche e di formazione. L’Autodromo Nazionale Monza e l’Indianapolis Motor Speedway sono due dei circuiti più antichi al mondo ancora in funzione. La distanza geografica e culturale, è colmata dalla passione e dalla dedizione per il motorsport”.

Per il Comune di Monza erano presenti il sindaco Dario Allevi e l’assessore alle Politiche Giovanili Federico Arena, mentre erano collegati da remoto, i rappresentanti della Città di Indianapolis Ruth Morales, Ufficio di Gabinetto del Sindaco con delega agli Affari Legali, Judith Thomas, vicesindaco, Turner Lesnick, Samantha Black e Chandler Horton, gli studenti americani aderenti al progetto.

L’idea alla base del gemellaggio è stata quella di promuovere scambi di carattere culturale e formativo tra studenti universitari monzesi e americani, offrendo occasioni di incontro con realtà imprenditoriali nell’ambito delle nuove tecnologie applicate a mobilità e ambiente, parchi e agricoltura urbana, soluzioni di smart city e sharing economy, ricerca medica e motorsport. Settori che, nel prossimo futuro, si svilupperanno in maniera costante e crescente.

