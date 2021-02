Furti, rapine e sequestri: sgominata la banda dei tir, colpì anche in Brianza Le indagini hanno preso il via dopo una rapina commessa a fine agosto a Basiano, dove all’esterno di uno stabilimento di logistica un autotrasportatore fu affrontato con armi spianate. Un’altra rapina avvenne a Cavenago.

I carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda, coordinati dalla procura di Milano, hanno individuato un gruppo criminale che per mesi, anche in provincia di Monza e Brianza, ha terrorizzato gli autotrasportatori, derubandoli e rapinandoli dei carichi. Costituito da 13 indagati, otto già tratti in arresto, e 5, tutti di nazionalità romena, colpiti martedì da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, il gruppo è ritenuto responsabile di furto e rapina aggravata e ricettazione in concorso.

Le indagini hanno preso il via dopo una rapina commessa a fine agosto a Basiano, dove all’esterno di uno stabilimento di logistica un autotrasportatore fu affrontato con armi spianate e derubato di decine di confezioni di olio per motore per circa 30mila euro. Nei mesi successivi sarebbero stati coinvolti in cinque furti ancora ai danni di autoarticolati in sosta e in tre rapine a mano armata nei confronti di altrettanti autotrasportatori. In due occasioni, poi, due camionisti erano stati sequestrati e rilasciati dopo il prelievo dell’intero carico.

L’epilogo è arrivato, tra l’altro, dopo che, a settembre, i carabinieri avevano fermato un 22enne romeno alla guida di un furgone pieno di computer per un valore commerciale di oltre 600mila euro sottratti durante una rapina ai danni di un autotrasportatore, la notte precedente, a Cavenago Brianza.

