Furti nei caveau della moda per un milione di euro, arrestata la banda con base in provincia di Monza e Brianza Si tratta di 9 persone di origine rumena, le indagini sono partire dopo un colpo da 350mila euro in Friuli. Agivano con assalti organizzati posizionando auto rubate a intralciare le vie di accesso. La merce rubata custodita in una anonima officina di Paderno Dugnano.

Base operativa in provincia di Monza e Brianza per la banda che colpiva i caveau dei magazzini che custodivano gli accessori delle più prestigiose griffe della moda italiana. Almeno 11 gli assalti a depositi di marchi “griffati”, tra tentati e consumati, con un illecito profitto di circa 1 milione di euro, commessi nell’arco di soli 3 mesi in tutto il Nord Italia.Nove le misure cautelari in carcere per reati di associazione per delinquere finalizzati alla commissione di più delitti contro il patrimonio eseguite nella mattinata di venerdì 15 aprile dai carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza e dai colleghi dei Comandi Arma territorialmente competenti nelle province Milano, Lecco, Bergamo e Piacenza.

Parte della refurtiva recuperata sai carabinieri

L’ordinanza emessa dal Gip di Monza, su richiesta della Procura, riguarda nove cittadini romeni. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto della Procura di Monza, Manuela Massenz, sono iniziate a novembre 2021 quando fu compiuto un furto da oltre 350mila e euro con danni strutturali di altri 20mila in una ditta del Friuli che si occupa di “controllo qualità” delle produzioni per conto di noti marchi della moda.

Gli investigatori hanno potuto ricostruire quanto accaduto attraverso le riprese dai sistemi di videosorveglianza e da successivi accertamenti hanno scoperto che il sodalizio criminale aveva base operativa nella provincia di Monza Brianza e che agiva in modo molto organizzato, con mezzi rubati, ben 75 quelli utilizzati, asportati nelle Province di Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Udine, Pordenone ed Arezzo, utilizzati come “ariete” per sfondare i cancelli e le serrande degli obiettivi e posizionati a sbarrare le vie d’accesso ai luoghi dei colpi. Avrebbero persino incendiando pneumatici lungo le strade confinanti per ostacolare l’eventuale intervento delle forze dell’ordine.

I pneumatici bruciati dalla banda

La merce rubata, in attesa di essere venduta, sarebbe stata custodita dal proprietario di un’autofficina di Paderno Dugnano che avrebbe percepito dai criminali duemila euro per la custodia, denunciato martedì dai carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano. Nella circostanza. i militari, hanno trovato e riconsegnato al legittimo proprietario 345 borse in pelle nuove, asportate il 13 aprile presso una pelletteria in provincia di Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA