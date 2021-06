Furgone fuori strada alla rotonda, soccorsi a Giussano Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 7 giugno alla rotatoria di via Prealpi a Giussano. Un furgone è finito fuori strada.

I soccorsi si sono mobilitati in codice rosso per un furgone finito fuori strada a Giussano. Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 7 giugno alla rotatoria di via Prealpi. Poco prima delle 19, l’uomo di 50 anni al volante ha mancato del tutto l’uscita per il centro città tirando dritto sul terrapieno e finendo contro una recinzione. Sul posto ambulanza e automedica, due pattuglie dei carabinieri, allertati anche i vigili del fuoco poi fermati.

L’uomo è stato preso in cura dai soccorritori e trasportato in codice giallo in ospedale. Qualche ripercussione sul traffico a causa dei curiosi di passaggio in un orario di traffico .

