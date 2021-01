Funerali giovedì a Birago per il giovane trovato morto in un capannone È stato fissato per giovedì 14 gennaio nella chiesa parrocchiale di Birago il funerale di Simone Mattarelli, 28 anni, trovato senza vita in un capannone in provincia di Varese. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta.

È stato fissato per giovedì 14 gennaio nella chiesa parrocchiale di Birago il funerale di Simone Mattarelli, 28 anni, trovato senza vita in un capannone in provincia di Varese, a Origgio, domenica 3 gennaio. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta giudiziaria e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

L’uomo viveva a Lentate sul Seveso e lavorava a Cantù. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio non si era fermato a un posto di blocco, provocando un inseguimento da parte dei carabinieri fino a che era riuscito a dileguarsi. Nel pomeriggio del 3 il tragico ritrovamento del cadavere, sul quale è stata eseguita l’autopsia.

La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e sono stati disposti gli accertamenti del caso e ha fato sapere attraverso un comunicato stampa ufficiale che allo stato attuale non ci sono elementi che consentano di ipotizzare il coinvolgimento di terzi nel decesso del ragazzo.

Il funerale è alle 14 nella parrocchia di Sant’Anna.

