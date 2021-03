Fumetti, arte, letture e caccia al tesoro: Monza apre l’anno di Dante Alighieri Un programma fitto di iniziative per celebrare l’anno di Dante Alighieri a partire da giovedì 25 marzo: è l’agenda ideata da Monza per l’anniversario che inizia nel Dantedì 2021.

Il cammino nell’aldilà di Dante Alighieri iniziava, secondo gli studiosi il 25 marzo. Una data che quest’anno assume maggior importanza nel 700° anniversario della morte del sommo poeta. Anche Monza si prepara giovedì prossimo a festeggiare il “Dantedì” con una serie di iniziative che, al momento, a causa dell’emergenza sanitaria, potranno essere fruite solo in modalità online con la pubblicazione di alcuni contenuti multimediali sul canale Facebook dei Musei Civici di Monza.

«In questa estenuante battaglia contro il Coronavirus - spiega l’assessore alla cultura Massimiliano Longo - in cui continuiamo ad essere distanti, ma uniti, non potevamo non rendere omaggio alla figura simbolo della cultura italiana, Dante Alighieri. Mai come quest’anno il capolavoro dantesco si carica di un ideale senso di ri-partenza, come se si ripercorresse metaforicamente quel viaggio pregno di significati profondi».

A partire dal 25 marzo, per quattro giovedì consecutivi, sul canale Facebook dei Musei Civici, si potrà beneficiare di immagini, suoni, suggestioni e forme d’arte, tutte accomunate dalla figura di Dante Alighieri e da tutto ciò che trasversalmente si può ricondurre alla sua poetica. Si parte alle 12 con un video preview della mostra “Con Dante nel fumetto! Da Topolino a Geppo a Go Nagai”, un viaggio a strisce nel mondo di Dante Alighieri, a cura del Comune di Monza in collaborazione con Fondazione Franco Fossati e “WOW Spazio Fumetto”.

Da giovedì 1 aprile a giovedì 15 aprile sono previsti tre video-appuntamenti, ognuno dei quali collegato ad una cantica della Divina Commedia, dal titolo “Scenari ed emozioni da letture dantesche”, a cura del Circolo Arti Figurative di Monza. Si tratta di una lettura originale e multidisciplinare degli estratti più significativi del poema dantesco, attraverso lo scorrere di elaborazioni digitali di opere pittoriche, realizzate dagli artisti Tina Badolato, Maria Bonfadini, Alessia Caroli, Mariella Convertini Arosio, Francesca Dalla Torre, Caterina Faletra, Luigi Fusi, Tiziana Incorvaia, Angela Licini, Patrizia Lovati, Mikyart, Leonardo Monguzzi, Maria Porrini, Leonardo Puma, Rossella Riboldi, Pino Razza, Lina Segreto, Gianni Carlo Sioli e Luigi Valietti che si fondono con le interpretazioni di musiche di autore quali Massènet, Schumann, Satie, eseguite al pianoforte da Tiziana Incorvaia.

In particolare, giovedì 1 aprile alle 12 la video pillola condurrà all’Inferno; giovedì 8 aprile, sempre alla stessa ora, il viaggio proseguirà nel Purgatorio per arrivare giovedì 15 aprile, sempre alle 12, in Paradiso.

«La programmazione delle iniziative - sottolinea ancora Longo - durerà per tutto l’anno ed è il frutto di una visione inclusiva delle politiche culturali, fondata sulla condivisione dell’esperienza e dell’azione sussidiaria delle istituzioni culturali. Questa visione ha dato concretamente forma ad una rete di collaborazioni, una forte e strategica partnership del Comune di Monza con le realtà del territorio».

Non appena le disposizioni governative in materia di contenimento della pandemia lo consentiranno, saranno realizzate altre iniziative: l’ apertura della mostra «Con Dante nel fumetto! Da Topolino a Geppo a Go Nagai», un viaggio a fumetti tra la vita del Sommo Poeta, in Galleria Civica, in via Camperio, 1; il posizionamento di trenta pannelli in piazza Trento e Trieste con una selezione delle immagini in mostra e di alcune delle terzine più conosciute della Divina Commedia per creare la “Selva di Dante”; l’iniziativa di arte partecipata dal titolo “Risveglia la chiocciola che c’è in te”, una caccia al tesoro di chioccioline in terracotta contenenti versi della Divina Commedia da condividere sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA